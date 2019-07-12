Депутат Госдумы передал жалобы о невыплатах на Баранчинском заводе в прокуратуру

В письме депутата говорится о коллективном обращение к нему сотрудников ООО «БЭМЗ». Заявители пожаловались на систематические невыплаты с января 2019 года.

Более 300 сотрудников Баранчинского электромеханического завода с января 2019 года не получают заработную плату, а ранее уволенным сотрудникам завода заморозили выплату зарплаты на протяжении года,говорится в письме.

Также в письме сообщается, что сотрудники неоднократно обращались в местные органы прокуратуры, но к ним отнеслись «формально», а ситуация осталась прежней.

Николай Езерский просит прокурора рассмотреть обращение «по существу» и разобраться в ситуации, отмечая, что особое внимание стоит уделить «фактам формального подхода» сотрудников местной прокуратуры.