Депутат Госдумы передал жалобы о невыплатах на Баранчинском заводе в прокуратуру
Депутат Государственной думы Николай Езерский отправил прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову письмо с просьбой о проверке на Баранчинском электромеханическом заводе из-за жалоб рабочих о невыплате заработной платы.
В письме депутата говорится о коллективном обращение к нему сотрудников ООО «БЭМЗ». Заявители пожаловались на систематические невыплаты с января 2019 года.
Более 300 сотрудников Баранчинского электромеханического завода с января 2019 года не получают заработную плату, а ранее уволенным сотрудникам завода заморозили выплату зарплаты на протяжении года,говорится в письме.
Также в письме сообщается, что сотрудники неоднократно обращались в местные органы прокуратуры, но к ним отнеслись «формально», а ситуация осталась прежней.
Николай Езерский просит прокурора рассмотреть обращение «по существу» и разобраться в ситуации, отмечая, что особое внимание стоит уделить «фактам формального подхода» сотрудников местной прокуратуры.
Напомним, 9 июля нижнетагильское отделение КПРФ отправило письмо Николаю Езерскому с просьбой о помощи для работников Баранчинского электромеханического завода.