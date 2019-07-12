Инвалиды-колясочники «прокатили» чиновников и дорожников Нижнего Тагила по улицам

Выяснилось, что даже на «инвалидных» маршрутах, которые должны были строиться с учётом нужд колясочников, проезд затруднителен из-за слишком крутых склонов и высоких бордюров. Также комиссия проверила, возможно ли на коляске успеть переехать дорогу на зелёный цвет светофора на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Красноармейской — не успели.

Кроме того, были проверены пандусы и кнопки вызова у зданий. Последние, как оказалось, работают не у всех.

Напомним, в июне инвалид-общественник из Нижнего Тагила Александр Коченков записал видео для прфмой линии с Владимиром Путиным, где просил о строительстве спортплощадки в Девятом посёлке. Обращение до президента не дошло, однако его заметил мэр города Владислав Пинаев. После личной встречи с Коченковым Пинаев пообещал уладить проблему со спортплощадкой, а также в своём Instagram заявил об идее посадить в инвалидные кресла подрядчиков и проехать по дорогам, чтобы те сами оценили свою работу.