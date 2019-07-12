На Белоярской АЭС отключили энергоблок из-за сигнала о неполадке
Сегодня, 19:05ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Свердловской области отключили четвертый энергоблок Белоярской АЭС, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу электростанции.
Как пояснили на АЭС, если поступает сигнал о неполадке, то срабатывает автоматическая защита, что и произошло в данном случае. В настоящий момент энергоблок отключен от сети и находится в полуразгруженном состоянии.
По международной шкале INES событие квалифицировано уровнем «0», что подразумевает отсутствие какой-либо опасности.
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