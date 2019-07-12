На Урале у работника «Почты России» украли 591 тысячу рублей

По предварительной информации, женщину-почтальона злоумышленник мог поджидать заранее. Он резко подбежал к ней, вырвал из рук сумку с деньгами и бросился через дворы к автомобилю, ожидавшему его.

По данному факту возбуждено уголовное дело, составлен фоторобот предполагаемого преступника. Отрабатывается причастность лиц, склонных к такого рода преступлениям.

Сыщики выяснили, что нападавший был спортивного телосложения, на вид ему 25-30 лет, глаза узкие, карие, высокого роста 176-180 см., одет в черно-серую спортивную одежду с капюшоном, надетым на голову поверх бейсболки,сообщил Горелых.

Свидетели отметили, что на лице у нападавшего имеется щетина или борода. Также они охарактеризовали его поведение, как «нервное» и «резкое».