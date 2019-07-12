Тагильчанка с сыном два года добиваются от ВГОКа выплаты за смерть главы семьи

Наталья рассказала TagilCity.ru, что перед сменой её муж жаловался на плохое самочувствие, о чём сообщил на работе, однако был отправлен на задание в шахте «Евстюнихинская», связанное с повышенным давлением. Было возбуждено уголовное дело, но после следственной проверки суд установил, что вины ОАО «ВГОК» в произошедшем нет. Однако в 2019 году Шолева подала апелляцию в Свердловский областной суд, который принял её сторону и постановил выплатить женщине и её сыну по 400 тысяч рублей.

В 2016-м у нас с мужем был общий бизнес, сыну было уже 17 лет, и мы думали, что нам хватит денег, чтобы оплатить ему высшее образование в хорошем вузе. Но, когда Михаил умер, одной заниматься всем стало слишком трудно, бизнес пришлось продать, а сын теперь учится в колледже, рассказала TagilCity.ru Наталья Шолева.

В мае семья направила на ВГОК заявление о добровольном исполнении решении суда, но денег до сих пор не получила. По словам Натальи, предприятие не собирается выплачивать компенсацию, поскольку не имеют на это средств. Однако её адвокат Борис Ченцов считает, что комбинат бездействует умышленно, о чём 3 июля он сообщил в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила. Кроме того, Шолевы подали заявление в Арбитражный суд Свердловской области — о признании ОАО «ВГОК» банкротом. Таким образом они рассчитывают ускорить процесс выплаты компенсации.

ОАО «ВГОК» исполняет обязательства других контрагентов только под угрозой банкротства,пояснил Ченцов.

На ОАО «ВГОК» TagilCity.ru обещали прокомментировать ситуацию позднее.