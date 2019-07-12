В Екатеринбурге погиб нетрезвый парапланерист

Местные жители заметили на земле предмет, похожий на палатку, и позвонили в полицию. Прибывшие на место полицейские и спасатели выяснили, что предмет является парапланом, а под ним находится мертвый мужчина.

Личность мужчины представителям МВД удалось установить оперативно, так как при нем были документы. Погибшим оказался 42-летний местный житель Илья. Для того чтобы опознать тело, сыщики связались с родными мужчины, пригласили их на место трагедии,рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

На место трагедии прибыли отец и супруга погибшего. Выяснилось, что в этот вечер мужчина распивал алкоголь. Параплан находился в гараже. По предварительной версии, под влиянием спиртного мужчина решил научиться летать. Близкие погибшего рассказали, что ранее он уже пробовал научиться, но у него не получалось. Супруга просила мужчину оставить эту затею, однако он ее не послушался.