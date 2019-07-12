В Екатеринбурге загорелись бывшие «генеральские дачи» Минобороны
Сегодня, 17:07ПроисшествияФото: Инцидент Екатеринбург
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня, 12 июля, в Екатеринбурге произошел пожар на территории Шарташского лесопарка, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети.
Сюжеты: Екатеринбург
Загорелся дом на улице Отдыха, 85, который относится к числу заброшенных «генеральских дач» Минобороны России, написал на своей странице в соцсети директор парка Артур Зиганшин.
На данный момент пожар потушен, площадь возгорания составила 60 кв. м.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей