В Нижнем Тагиле задержали наркокурьера из Кушвы
В Нижнем Тагиле задержали 26-летнего наркокурьера из Кушвы, он арендовал в городе квартиру для фасовки наркотиков, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».
Молодого человека задержали на трассе Екатеринбург — Серов. В момент обыска у него обнаружили сверток с героином и гашишем.
Оказалось, что задержанный решил найти высокооплачиваемую работу и увидел соответствующее объявление в интернете. В его обязанности входил сбор закладок с партией наркотиков, дальнейшая фасовка на меньшие закладки и дальнейшее распространение запрещенных веществ.
Всю работу молодой человек выполнял в собственной квартире, однако через некоторое время для конспирации снял жилье в Нижнем Тагиле, куда приезжал с очередной партией. В съемном помещении полицейские обнаружили более 500 граммов героина, более 25 граммов гашиша, а также нашли 30 свертков с запрещенным веществом.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), ему грозит до 20 лет лишения свободы.