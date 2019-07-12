В Нижнем Тагиле задержали наркокурьера из Кушвы

Молодого человека задержали на трассе Екатеринбург — Серов. В момент обыска у него обнаружили сверток с героином и гашишем.

Оказалось, что задержанный решил найти высокооплачиваемую работу и увидел соответствующее объявление в интернете. В его обязанности входил сбор закладок с партией наркотиков, дальнейшая фасовка на меньшие закладки и дальнейшее распространение запрещенных веществ.

Всю работу молодой человек выполнял в собственной квартире, однако через некоторое время для конспирации снял жилье в Нижнем Тагиле, куда приезжал с очередной партией. В съемном помещении полицейские обнаружили более 500 граммов героина, более 25 граммов гашиша, а также нашли 30 свертков с запрещенным веществом.