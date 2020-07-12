Под Нижним Тагилом при столкновении двух автомобилей два человека получили травмы

12 июля в 13.08 водитель автомобиля «Ока», мужчина 1951 года рождения, при выезде с прилагающей территории у дома № 2 на улице Горбуновская не предоставил преимущества водителю автомобиля ВАЗ-2113 под управлением мужчины 1977 года рождения.

Водитель ВАЗ-2113 двигался со стороны поселка Черноисточинск в сторону Нижнего Тагила, а водитель «Оки» отъезжал от церкви также в сторону города.