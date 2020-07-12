Под Нижним Тагилом при столкновении двух автомобилей два человека получили травмы
Сегодня, 14:43ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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Под Нижним Тагилом «Ока» столкнулась с ВАЗ-2113. Пассажир и водитель «Оки» получили травмы и были госпитализированы. Об этом TagilCity.ru рассказали в Отделе пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
12 июля в 13.08 водитель автомобиля «Ока», мужчина 1951 года рождения, при выезде с прилагающей территории у дома № 2 на улице Горбуновская не предоставил преимущества водителю автомобиля ВАЗ-2113 под управлением мужчины 1977 года рождения.
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Водитель ВАЗ-2113 двигался со стороны поселка Черноисточинск в сторону Нижнего Тагила, а водитель «Оки» отъезжал от церкви также в сторону города.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Водитель и пассажир автомобиля «Ока» доставлены в больницу с предварительными диагнозами сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма, рассказали в Отделе пропаганды ГИБДД.
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