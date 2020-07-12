«Спасалась от жары»: волонтер из Екатеринбурга спас собаку от гибели в уральской реке
Сегодня утром, 12 июля, зооспасатель из Екатеринбурга помог выбраться из реки в Березовском собаке, которая не могла самостоятельно взобраться на берег, пишет «Комсомольская правда».
Очевидцы позвонили Евгению Зенкову и сообщили, что в реке, в центре города тонет собака и ни у кого не получается ее вытащить. По словам очевидцев, животное плавало уже около часа, а потому теряет силы. При этом оно не может выбраться на сушу.
Как рассказал Евгений, возможно современный центр Березовского спроектировали архитекторы, вдохновленные примером Петербурга — там обустроена небольшая площадь, на которой расположены полукругом здания, а также небольшая речка с гранитными набережными.
Вот в эту речку и угодила собака, вероятно спасаясь от нестерпимой жары, рассказал Евгений.
До места спасатель добрался примерно через час. Оказалось, что опоры на набережной не было, а потому собаке было не за что зацепиться и выбраться. Она периодически пыталась выбраться на берег, но каждый раз попытки были неудачными. В результате собака продолжала плавать взад-вперед.
Собаке помогли выбраться, захватив удочкой за шею. Сразу после этого она убежала.
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