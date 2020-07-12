В Екатеринбурге Северный автовокзал эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Очевидцы сообщили, что пассажиров не выпускают из автобусов, на месте работают полиция, скорая помощь и МЧС. Автовокзал проверяют, в проверке задействованы кинологи.

Уже были в автобусе должны были начать ехать, но сказали, что заминировали вокзал. Сотрудники, пассажиры ждали на перроне, рассказали очевидцы.

В полиции пояснили, что дадут комментарии после проведения проверки.