В Екатеринбурге Северный автовокзал эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Сегодня, 15:13ПроисшествияФото: группа «Типичный Екатеринбург»
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В Екатеринбурге эвакуировали Северный автовокзал из-за сообщения о минировании, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидцы сообщили, что пассажиров не выпускают из автобусов, на месте работают полиция, скорая помощь и МЧС. Автовокзал проверяют, в проверке задействованы кинологи.
Уже были в автобусе должны были начать ехать, но сказали, что заминировали вокзал. Сотрудники, пассажиры ждали на перроне, рассказали очевидцы.
В полиции пояснили, что дадут комментарии после проведения проверки.
Напомним, что 1 июля из-за сообщения о бомбе эвакуировали 3,5 тысячи человек из екатеринбургского ТЦ «Гринвич». Тогда взрывное устройство не было обнаружено.
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