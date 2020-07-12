В Нижнем Тагиле на Лебяжке сгорели «Жигули»
Сегодня, 15:50ПроисшествияФото: Группа «ЧП Нижний Тагил» во Вконтакте
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В Нижнем Тагиле у дома на улице Ермака вечером 11 июля сгорели «Жигули», сообщает пресс-служба МЧС.
Сюжеты: Нижний Тагил
На место происшествия для тушения возгорания выезжали две спецмашины и семь огнеборцев. Как рассказали в МЧС, на площади 4 квадратных метра был поврежден салон автомобиля «ВАЗ-2107». Пожар ликвидировали в течение трех минут.
10 июля в Нижнем Тагиле на улице Зари горел «ВАЗ-2112». Тогда у автомобиля сгорел багажник. Вчера на Ленинградском проспекте сгорела квартира на пятом этаже жилого дома.
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