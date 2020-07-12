В Нижнем Тагиле скончался музыкант Вячеслав Шемякин

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В Нижнем Тагиле скончался 66-летний музыкант Вячеслав Шемякин. Об этом сообщила его коллега Светлана Кашина на своей странице во «Вконтакте».
Сюжеты: Нижний Тагил
По ее словам, музыкант скончался от коронавируса.
Тяжело… ушёл друг, коллега, музыкант, аранжировщик, звукорежиссёр, отец, сын, человек… Слава Шемякин… Ковид сделал свое подлое дело, быстро, жестоко! Сердце не хочет принимать эту данность! написала она.
Вячеслав Шемякин работал с 2009 года в Нижнетагильском колледже искусств. Кроме того, он сотрудничал с музыкантами и творческими коллективами города в качестве звукорежиссера и аранжировщика. Также он помогал начинающим тагильским музыкантам.
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