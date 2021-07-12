60-летний мужчина погиб в пожаре в садовом доме под Нижним Тагилом

Тело пожилого мужчины было обнаружено при разборе сгоревших конструкций после пожара в коллективном саду на Исинском тракте под Нижним Тагилом. Возгорание произошло поздним вечером 11 июля.

Сообщение о пожаре в одном из коллективных садов в Горноуральском городском округе — в садовом кооперативе № 20 УВЗ «Солнечный» на Исинском тракте — поступило на пульт диспетчера в 23.24 в воскресенье, 11 июля. На площади 42 квадратных метра сгорела баня. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Ликвидировать открытое горение спасателям удалось в 01.30. А по завершению работ на пожаре в садовом доме было найдено тело мужчины 1961 года рождения. Собственницей строения была его племянница. Мужчина жил в бане на постоянной основе. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем погибшего, рассказали TagilCity.ru в ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского ГО. Напомним, днем 7 июля жилой дом сгорел на улице Тургенева в Черноисточинске под Нижним Тагилом. Возгорание произошло пока хозяева смотрели телевизор. Жилой дом сгорел в Черноисточинске под Нижним Тагилом

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