Евгений Куйвашев выделит средства пострадавшим от потопа жителям Верхней Салды

Через неделю всё посчитают, на восстановление домов будет выделен, заявил Куйвашев во время своего визита в город.
Также он сообщил, что рассчитают конкретный ущерб по каждому домовладению, пишет Ура.ру.
Кроме того, Куйвашев отметил, что компенсация будет выплачена всем жителям затопленных домов. А ещё им будут выделены средства на восстановление плодородного слоя почвы, который после потопа покрылся мазутом.
Напомним, потоп в Верхней Салде произошёл в июле 2021 года в связи с размытием дамбы. Уровень воды в это время был не менее двух метров. Местные жители на руках выносили животных из затопленных участков. А после спада воды обнаружилось, что вся поверхность пострадавших участков покрыта мазутом.