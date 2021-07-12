Евгений Куйвашев выделит средства пострадавшим от потопа жителям Верхней Салды

Напомним, потоп в Верхней Салде произошёл в июле 2021 года в связи с размытием дамбы. Уровень воды в это время был не менее двух метров. Местные жители на руках выносили животных из затопленных участков. А после спада воды обнаружилось, что вся поверхность пострадавших участков покрыта мазутом.