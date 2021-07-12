Евгений Куйвашев выделит средства пострадавшим от потопа жителям Верхней Салды

Евгений Куйвашев выделит средства пострадавшим от потопа жителям Верхней Салды
Евгений Куйвашев выделит средства пострадавшим от потопа жителям Верхней Салды
Сегодня, 15:10ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Жители затопленных частных домов в Верхней Салде получат деньги от губернатора Свердловской области на восстановление своих жилищ.

Через неделю всё посчитают, на восстановление домов будет выделен, заявил Куйвашев во время своего визита в город.

Также он сообщил, что рассчитают конкретный ущерб по каждому домовладению, пишет Ура.ру.

Кроме того, Куйвашев отметил, что компенсация будет выплачена всем жителям затопленных домов. А ещё им будут выделены средства на восстановление плодородного слоя почвы, который после потопа покрылся мазутом.

Напомним, потоп в Верхней Салде произошёл в июле 2021 года в связи с размытием дамбы. Уровень воды в это время был не менее двух метров. Местные жители на руках выносили животных из затопленных участков. А после спада воды обнаружилось, что вся поверхность пострадавших участков покрыта мазутом.

Сюжеты:
Потоп в Нижнем Тагиле и ГГОПригородВерхняя и Нижняя Салда
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