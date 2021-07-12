Инспектор ГИБДД Екатеринбурга подозревается в даче взятки инспекторам ДПС Полевского

Инспектор ГИБДД Екатеринбурга подозревается в даче взятки инспекторам ДПС Полевского
Инспектор ГИБДД Екатеринбурга подозревается в даче взятки инспекторам ДПС Полевского
Сегодня, 22:28ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
43-летний инспектор четвертой роты полка ДПС УМВД по Екатеринбургу Сергей Любушкин был задержан на трассе Екатеринбург-Полевской. Он подозревается в даче взятки в размере трех тысяч рублей коллегам из ГИБДД Полевского, которые его остановили.

Капитан полиции был остановлен на 32 километре дороги Екатеринбург-Полевской. По информации информированного источника ЕАН, он хотел избежать составления административного материала по статье «Движение транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения без внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования».

Сергей Любушкин служит в ГИБДД с 2009 года. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в день происшествия должностное лицо было вне службы и без формы.

Пока преждевременно делать однозначные выводы, так как разбирательство находится на первоначальной стадии,отметил полковник Горелых.

На данный момент была организована проверка.

Напомним, бывшему инспектору ГИБДД из Нижнего Тагила Виктору Храмцову был вынесен приговор за получение взятки через посредника и незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия.

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