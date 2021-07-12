Кассы перестали работать во всех магазинах «Мегамарта» в Екатеринбурге

Кассы перестали работать во всех магазинах «Мегамарта» в Екатеринбурге
Кассы перестали работать во всех магазинах «Мегамарта» в Екатеринбурге
Сегодня, 21:39ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Кассы перестали функционировать во всех магазинах сети «Мегамарт» в Екатеринбурге. Из-за этого, по словам покупателей, им пришлось почти 40 минут ожидать в очереди, пока не начнет работать хотя бы одна касса.

Инцидент подтвердил директор одного из магазинов сети «Мегамарт» в столице Урала. По его словам, происшествие случилось из-за технического сбоя во всей торговой сети. На данный момент неполадки уже устраняются, сообщает Е1.

Произошло все после пяти часов вечера, как раз в час-пик. Какой-то промежуток времени не работала вообще ни одна касса,отметил директор одного из магазинов.

Он подчеркнул, что подробности сбоя не раскрываются, однако раньше такого никогда не было.

Напомним, непривитые сотрудники торговой сети «Мегамарт» могут лишиться премий. По словам одного из сотрудников тюменского филиала, дополнительные выплаты пойдут на оплату штрафов за то, что работники не поставили себе вакцину от COVID-19.

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