По 9,5 лет тюрьмы получили убийцы архитектора Кротова в Екатеринбурге

По 9,5 лет тюрьмы получили убийцы архитектора Кротова в Екатеринбурге
По 9,5 лет тюрьмы получили убийцы архитектора Кротова в Екатеринбурге
Сегодня, 17:22ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Кировский районный суд Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении двух обвиняемых 12 июля 2021 года.

Они признаны виновными в совершении преступления по статье УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд назначил подсудимым наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима каждому. Кроме того, суд взыскал с осуждённых в пользу родственников потерпевшего 1,4 млн. рублей солидарно. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 11 января 2020 года в кафе, которое находится на улице Малышева, у осуждённых на почве личных неприязненных отношений произошёл конфликт с потерпевшим. Преступники договорились вместе проследовать от кафе за потерпевшим, догнать его и, выбрав тихое и безлюдное место, нанести ему телесные повреждения.

Увидев, как потерпевший выходит из кафе, осуждённые побежали за ним. Они догнали его на улице Гагарина и ногами и руками нанесли множество ударов в область головы и тела.

У потерпевшего были множественные телесные повреждения в виде переломов, гематом и ссадин, а также черепно-мозговая травма, которая стала причиной смерти мужчины. Он скончался 27 февраля 2020 года в МАУ «Центральная городская клиническая больница № 23».

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Екатеринбург
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