По 9,5 лет тюрьмы получили убийцы архитектора Кротова в Екатеринбурге

Напомним, 11 января 2020 года в кафе, которое находится на улице Малышева, у осуждённых на почве личных неприязненных отношений произошёл конфликт с потерпевшим. Преступники договорились вместе проследовать от кафе за потерпевшим, догнать его и, выбрав тихое и безлюдное место, нанести ему телесные повреждения.