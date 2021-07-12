По 9,5 лет тюрьмы получили убийцы архитектора Кротова в Екатеринбурге

Они признаны виновными в совершении преступления по статье УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Суд назначил подсудимым наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима каждому. Кроме того, суд взыскал с осуждённых в пользу родственников потерпевшего 1,4 млн. рублей солидарно. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, 11 января 2020 года в кафе, которое находится на улице Малышева, у осуждённых на почве личных неприязненных отношений произошёл конфликт с потерпевшим. Преступники договорились вместе проследовать от кафе за потерпевшим, догнать его и, выбрав тихое и безлюдное место, нанести ему телесные повреждения.
Увидев, как потерпевший выходит из кафе, осуждённые побежали за ним. Они догнали его на улице Гагарина и ногами и руками нанесли множество ударов в область головы и тела.
У потерпевшего были множественные телесные повреждения в виде переломов, гематом и ссадин, а также черепно-мозговая травма, которая стала причиной смерти мужчины. Он скончался 27 февраля 2020 года в МАУ «Центральная городская клиническая больница № 23».