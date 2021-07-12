После неудачной сделки в автосалоне екатеринбуржца «налюбили» юристы из фирмы

Екатеринбуржец обвинил в мошенничестве автосалон и юрфирму

Дважды жертвой мошенников стал пожилой житель Екатеринбурга. По словам его сына Павла, сначала мужчину обманули в автосалоне, а затем — в юридической фирме.

Все началось с того, что в начале июля уралец увидел рекламу о продаже машин в салоне. Взяв документы на свой Renault Logan, он поехал в автосалон на Селькоровской, 82, чтобы поменять машину на новую KIA Rio. В автосалоне мужчину попросили оценить машину. В результате он договорился, что отдает автомобиль, доплачивает 200 тысяч рублей и забирает KIA Rio. После того, как мужчина расписался в документах, он получил предложение выбрать машину за 1,4 миллиона рублей. Он оценил машину в 500 тысяч рублей, после чего стало известно, что еще почти миллион пенсионер должен выплатить как кредит, сообщает Е1. Он психанул и попросил дать ему любую машину, чтобы он только мог уехать. Подписал кредитный договор с банком «Тинькофф» и получил Lada Granta, пустую, как барабан,рассказал Павел. Желая помочь отцу, он нашел юридическую компанию «Свой Защитник», которая пообещала помочь решить проблему. В результате пенсионер внес полную стоимость за услуги юристов — 65 тысяч рублей. Я возвращаюсь домой, читаю отзывы и понимаю, что и тут нас «налюбили». Никакие работы не ведутся. С автосалоном мы уже почти смирились, но хотя бы эти деньги хочется вернуть,отметил Павел. Он рассказал, что после заключения договора с фирмой прошла неделя, однако юристы так и не помогли ему разрешить ситуацию. 12 июля екатеринбуржец планировал написать заявление в полицию. Напомним, житель Нижнего Тагила рассказал о конфликте, который произошел в одном из автосалонов в Екатеринбурге. «Вы че делаете?»: тагильчанин обвинил автосалон в Екатеринбурге в мошенничестве

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