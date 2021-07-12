«Сама напоролась на нож»: пьяный свердловчанин зарезал сожительницу и пытался бежать

Пьяный мужчина во время ссоры зарезал женщину, с которой жил вместе, после чего попытался сбежать. Это случилось в доме на Гагарина, 12 в деревне Мостовка в декабре 2020 года.

В пылу ссоры, возникшей на бытовой почве, мужчина толкнул свою сожительницу с целью совершения убийства. Когда потерпевшая упала, он перетащил её к стене на кухне и, взяв в руки нож, нанёс не менее двух ударов в область шеи, сообщает «КП-Екатеринбург». В прокуратуре Свердловской области рассказали, что одна из ран повредила сонную артерию, вследствие чего потерпевшая скончалась на месте происшествия. Когда преступника задержали сотрудники правоохранительных органов, он утверждал, что погибшая сама напоролась на нож. Мужчина был приговорён Тавдинским районным судом к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Напомним, 3 марта 2021 года женщина на спор с мужчиной, у которого она и её супруг находились в гостях, зарезала своего мужа, а после этого спрятала нож на кухне за умывальником. Мужчина скончался практически сразу. Районный суд Талицы назначил обвиняемой наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Зарезавшую своего мужа на спор свердловчанку приговорили к 8 годам тюрьмы

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter