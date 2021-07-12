Сбил 10-мальчика на велосипеде и скрылся с места ДТП водитель в Екатеринбурге

Сбил 10-мальчика на велосипеде и скрылся с места ДТП водитель в Екатеринбурге
Сбил 10-мальчика на велосипеде и скрылся с места ДТП водитель в Екатеринбурге
Сегодня, 08:47ПроисшествияФото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу
Водитель на Ford Focus сбил 10-мальчика на велосипеде и скрылся с места ДТП на улице Бардина в Екатеринбурге. Его разыскивают сотрудники Госавтоинспекции.

Мальчик в результате аварии, произошедшей около 16.00 в среду 7 июля в районе домов № 11 и 13 на улице Академика Бардина, получил перелом ключицы и был госпитализирован в больницу.

Водитель, совершивший наезд на ребенка, скрылся с места ДТП. В данный момент неустановленного водителя Ford Focus разыскивают сотрудники ГИБДД Екатеринбурга.

Возможных очевидцев происшествия, где пострадал несовершеннолетний, просят сообщить информацию по линии 02, либо в Госавтоинспекцию по телефону: 8 912 298 01 04.

Напомним, 8 июля пятеро подростков на «Жигулях» устроили аварию и сбежали с места происшествия на улице Луначарского в Екатеринбурге. Автомобиль помещен на штрафстоянку, а виновники ДТП разыскиваются.

Сюжеты:
Екатеринбург
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