Сбил 10-мальчика на велосипеде и скрылся с места ДТП водитель в Екатеринбурге

Водитель на Ford Focus сбил 10-мальчика на велосипеде и скрылся с места ДТП на улице Бардина в Екатеринбурге. Его разыскивают сотрудники Госавтоинспекции.

Мальчик в результате аварии, произошедшей около 16.00 в среду 7 июля в районе домов № 11 и 13 на улице Академика Бардина, получил перелом ключицы и был госпитализирован в больницу. Водитель, совершивший наезд на ребенка, скрылся с места ДТП. В данный момент неустановленного водителя Ford Focus разыскивают сотрудники ГИБДД Екатеринбурга. Возможных очевидцев происшествия, где пострадал несовершеннолетний, просят сообщить информацию по линии 02, либо в Госавтоинспекцию по телефону: 8 912 298 01 04. Напомним, 8 июля пятеро подростков на «Жигулях» устроили аварию и сбежали с места происшествия на улице Луначарского в Екатеринбурге. Автомобиль помещен на штрафстоянку, а виновники ДТП разыскиваются. Пятеро подростков на «Жигулях» устроили ДТП и сбежали в Екатеринбурге

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