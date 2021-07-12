Тагильчанин сообщил неизвестному СМС с кодом и потерял почти 40 тысяч рублей

Начальник технического отдела одной из организаций Нижнего Тагила 1970 года рождения потерял с банковской карты около 39 тысяч рублей после того, как сообщил неизвестному мужчине код, пришедший по СМС.

Заявление по данному факту поступило в отдел полиции ОП-16. Было установлено, что с потерпевшим связался «сотрудник банка», который предложил оформить кредит. Мужчина ответил отказом, после чего злоумышленник заявил, что с целью ознакомления пришлет СМС-сообщение с различными условиями кредитов на телефон тагильчанина. Спустя несколько минут он получил СМС с кодом «3662 ОСТОРОЖНО! Код запрашивают мошенники!». После того, как неизвестный вновь связался по телефону, потерпевший сказал ему четыре цифры, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. Когда мужчина заподозрил, что стал жертвой мошенников, то позвонил в банк. Там ему сообщили, что со счета были списаны 39 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Напомним, 11 июля стало известно, что после того, как мошенники убедили жительницу Екатеринбурга взять кредиты и перевести средства на, так называемые, «страховые» счета, она лишилась 2,7 миллиона рублей. 2,7 миллиона рублей лишилась екатеринбурженка после его перевода на «страховые» счета

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