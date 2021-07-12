Травмы головы и переломы получил мотоциклист в ДТП на улице Юности в Нижнем Тагиле

Травмы головы и переломы получил мотоциклист в ДТП на улице Юности в Нижнем Тагиле
Травмы головы и переломы получил мотоциклист в ДТП на улице Юности в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:47ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Водитель мотоцикла получил переломы плеча и бедра, травмы головы и живота в результате столкновения с иномаркой на улице Юности в Нижнем Тагиле. Автомобилист не уступил дорогу байкеру при выезде с прилегающей территории.

Обстоятельства дорожной аварии, произошедшей около 10.00 в понедельник 12 июля у дома № 5А на улице Юности в Нижнем Тагиле, устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Водитель автомобиля «Мазда СХ-5» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклу «Райсер» под управлением мужчины 1980 года рождения, который двигался со стороны Восточного шоссе в сторону проспекта Ленинградский, рассказали TagilCity.ru в отделении по пропаганде ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

В результате столкновения с легковым автомобилем, которым управлял 60-летний мужчина, байкер получил переломы левого бедра и левого плеча, а также закрытую черепно — мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую травма живота. На машине «скорой помощи» он был госпитализирован в ЦГБ № 4.

Водители были освидетельствованы на состояние опьянения, по результатам оказалось, что они были трезвы.

Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе дознания по окончании, которого будет принято процессуальное решение, отметили в Госавтоинспекции.

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

В отделе пропаганды уточнили, что пострадавший мотоциклист ранее не привлекался к ответственности, а водитель иномарки в течение 6 месяцев 2021 года уже 5 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Напомним, 6 июня в больницу с переломами и тупой травмой живота был госпитализирован водитель мотоцикла после столкновения с «Газелью» на проспекте Мира в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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