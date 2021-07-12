Уникальная операция сделана получившему 5 переломов на охоте екатеринбуржцу

Уникальная операция сделана получившему 5 переломов на охоте екатеринбуржцу
Уникальная операция сделана получившему 5 переломов на охоте екатеринбуржцу
Сегодня, 18:16ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Врачи ГКБ №40 Екатеринбурга спасли охотника, получившего пять переломов. Он упал с семиметровой высоты, получил серьёзные травмы и с трудом мог ходить.

Медики имплантировали в организм пациента специальный аппарат, который поможет ему преодолеть боль и жить полноценной жизнью, сообщает Ура.ру.

Сперва пострадавший лежал, потом начал тренироваться с эспандером, ползал по-пластунски, колотил грушу, плавал в бассейне и даже занимался борьбой на коленях.

По словам мужчины, врачи говорили ему быть довольным тем, что у него есть. Но ему хотелось полноценного восстановления.

Житель Екатеринбурга узнал об имплантации нейростимулятора. Это микроскопический компьютер с электродами, вживляемый в организм человека и управляемый пультом извне. Устройство подавляет боль и стимулирует определённые участки тела.

Такую операцию ему согласились провести в больнице № 40, которая продлилась пять часов.

Напомним, в Нижнем Тагиле на улице Юности мотоциклист получил переломы плеча и бедра, а также травмы головы и живота в результате столкновения с иномаркой. Автомобилист не уступил дорогу байкеру при выезде с прилегающей территории. Его госпитализировали в ЦГБ № 4.

Сюжеты:
Екатеринбург
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