Уникальная операция сделана получившему 5 переломов на охоте екатеринбуржцу

Медики имплантировали в организм пациента специальный аппарат, который поможет ему преодолеть боль и жить полноценной жизнью, сообщает Ура.ру.
Сперва пострадавший лежал, потом начал тренироваться с эспандером, ползал по-пластунски, колотил грушу, плавал в бассейне и даже занимался борьбой на коленях.
По словам мужчины, врачи говорили ему быть довольным тем, что у него есть. Но ему хотелось полноценного восстановления.
Житель Екатеринбурга узнал об имплантации нейростимулятора. Это микроскопический компьютер с электродами, вживляемый в организм человека и управляемый пультом извне. Устройство подавляет боль и стимулирует определённые участки тела.
Такую операцию ему согласились провести в больнице № 40, которая продлилась пять часов.
Напомним, в Нижнем Тагиле на улице Юности мотоциклист получил переломы плеча и бедра, а также травмы головы и живота в результате столкновения с иномаркой. Автомобилист не уступил дорогу байкеру при выезде с прилегающей территории. Его госпитализировали в ЦГБ № 4.