Вандалы снова разрушили спортплощадку на 9 поселке в Нижнем Тагиле

Вандалы снова разрушили спортплощадку на 9 поселке в Нижнем Тагиле
Вандалы снова разрушили спортплощадку на 9 поселке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:12ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Вандалы в очередной раз разрушили спортплощадку на Девятом поселке в Нижнем Тагиле. В прошедшие выходные они сломали сцену и повредили баскетбольное кольцо.

Площадка была построена в рамках федеральной программы «Жилье и городская среда». Она начала работать осенью 2020 года, однако уже не раз подвергалась разрушению вандалами.

Скорее всего, пинали мяч в сцену и разрушили керамическую плитку, которой она была обшита. Также неизвестные повредили баскетбольное кольцо. Факты вандализма повторяются здесь постоянно, до этого качель оторвали и сломали крепление у тренажера-шагохода, рассказал редакции TagilCity.ru заместитель главы администрации Дзержинского района Нижнего Тагила Дмитрий Камешков.

Он отметил, что администрация связалась с полицией и со службой заказчика коммунального хозяйства. Восстанавливать разрушения будут в ближайшее время.

Вопрос о том, как найти этих вандалов открыт. Камеры видеонаблюдения установлены, но пока к ним не подведено напряжение. Вопрос с воспроизведением изображения будет решен в течение недели, кабель проведут по уже стоящим бетонным опорам, чтобы не ставить новые, отметил Камешков.

Он пояснил, что на спортплощадке есть и футбольная, и баскетбольная площадки, где можно играть в мяч. На месте происшествия работали двое полицейских, они фотографировали разбитую сцену. Оперативный комментарий по поводу поданного заявления в правоохранительные органы редакции TagilCity.ru получить не удалось.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, в начале июня на спортплощадке на Девятом поселке в Нижнем Тагиле вандалы сломали тренажер и электроподъемник на сцену. Тогда жители организовали дежурство, чтобы предотвратить подобные ситуации.

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