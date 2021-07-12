«Водитель от шока упала в обморок»: в Екатеринбурге столкнулись четыре иномарки

«Водитель от шока упала в обморок»: в Екатеринбурге столкнулись четыре иномарки
«Водитель от шока упала в обморок»: в Екатеринбурге столкнулись четыре иномарки
Сегодня, 22:49ПроисшествияФото: E1.RU
Четыре иномарки столкнулись 12 июля на улице Шаумяна в Екатеринбурге. Аварию спровоцировала девушка Виктория, ехавшая на Toyota Raum. По ее словам, во время разговора она не заметила машину в третьем ряду.

Виктория рассказала, что находилась на развороте и собиралась поехать в сторону улицы Белореченской, однако не заметила другую иномарку. В результате KIA задела машину свердловчанки по касательной, после чего KIA врезалась в Hyundai, а та от удара въехала в Mitsubishi. Девушка отметила, что после столкновения KIA загорелась. Теперь два пострадавших автомобиля не подлежат восстановлению, сообщает Е1.

Также на место происшествия выезжали медики, двоих человек пришлось госпитализировать. Виктория рассказала, что не пострадала в ДТП. Водитель Mitsubishi вывихнул плечо, однако от госпитализации отказался.

Где-то через час после ДТП водитель KIA от шока упала в обморок и разбила голову, ее увезли в больницу. Было медицинское освидетельствование у каждого участника на алкоголь и наркотики,отметила девушка.

Фото:E1.RU

Напомним, 2 июля около поселка Дружинина в Екатеринбурге на трассе столкнулись три автомобиля. Пострадали два человека.

Сюжеты:
Екатеринбург
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