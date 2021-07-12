«Заламывали руку до слез»: тагильчанка обвинила полицейских в избиении из-за маски

«Заламывали руку до слез»: тагильчанка обвинила полицейских в избиении из-за маски
«Заламывали руку до слез»: тагильчанка обвинила полицейских в избиении из-за маски
Сегодня, 13:39ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В превышении полномочий обвинила полицейских жительница Нижнего Тагила, которая была без маски в магазине и отказалась проехать в отделение для составления протокола.

Инцидент произошел 10 июля около 17.30. Тагильчанка по имени Светлана пошла в магазин «Тагилхлеб» за продуктами, который находится в ее же доме на улице Строителей 17.

Выскочила буквально на пять минут, без телефона, дома остались несовершеннолетние дети, сообщила женщина паблику «Инцидент Нижний Тагил».

Она рассказала, что следом зашли три сотрудника полиции и спросили у нее где маска. Светлана отметила, что сразу достала ее из сумки и надела. На улице к ней снова подошли полицейские и сказали, что она нарушила масочный режим и попросили пройти в опорный пункт.

Мы зашли во двор дома и они начали мне говорить, что я нарушила закон. На что я ответила, что ношение маски носит рекомендательный характер, и к тому же я привита,рассказала тагильчанка.

По ее словам, она предложила сходить вместе со стражами правопорядка к ней домой, чтобы взять вещи и предупредить детей, но полицейские отказались.

Тогда я сказала, что никуда с ними не пойду. В этот момент один из сотрудников заломил мне руку за спину как заядлому рецидивисту и повёл в опорный пункт. Я стала кричать, что мне больно и чтоб руку отпустил, но он ещё сильнее загибал, пока у меня от боли просто не полились слезы, пишет Светлана.

Она рассказала, что затем ее отвезли в отделение полиции № 16 на Островского для составления протокола, где она провела почти пять часов. По словам Светланы, не все сотрудники были в масках, как и приходящие люди. На женщину составили два протокола: первый за отсутствие маски, а второй за то, что она не пошла в опорный пункт.

По словам тагильчанки, после подписания документов, она написала заявление на сотрудников полиции о нанесении телесных повреждений. Вернувшись домой, она взяла документы, съездила в травму и зафиксировала синяки и гематомы на руке.

Однако в МУ МВД «Нижнетагильское» редакции TagilCity.ru рассказали, что информация о превышении сотрудниками полиции своих полномочий не соответствует действительности.

Полицейские обратились к гражданке с просьбой выполнить определенные требования и неоднократно просили ее прекратить административное правонарушение, не подвергать возможной опасности себя и окружающих. На законные требования полиции женщина не реагировала, а затем начала вести себя агрессивно: кричала, размахивала руками, отметили в ведомстве.

Задержанную доставили в отдел полиции, в отношении женщины составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ), а также за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1 КоАП РФ).

12 июля в отношении гражданки Ленинским районным судом города Нижний Тагил вынесено решение, она признана виновной. За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции суд постановил выплатить штраф в размере две тысячи рублей, рассказали редакции TagilCity.ru в полиции.

По факту несоблюдения масочного режима в суде административный материал будет рассмотрен позже. За это предусмотрено наложение административного штрафа в размере до 30 тысяч рублей.

Напомним, в начале мая в Екатеринбурге полицейские скрутили неадекватную женщину, которая босиком ходила по улице и пугала прохожих своим поведением. Она оказывала сопротивление, но все равно была задержана и передана бригаде медиков.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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