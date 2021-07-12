«Заламывали руку до слез»: тагильчанка обвинила полицейских в избиении из-за маски

Тогда я сказала, что никуда с ними не пойду. В этот момент один из сотрудников заломил мне руку за спину как заядлому рецидивисту и повёл в опорный пункт. Я стала кричать, что мне больно и чтоб руку отпустил, но он ещё сильнее загибал, пока у меня от боли просто не полились слезы, пишет Светлана.