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Ресторатор из Екатеринбурга был избит в Тайланде во время ссоры с девушкой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ресторатор из Екатеринбурга был избит в Тайланде во время ссоры с девушкой

Сегодня, 10:00Происшествия
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