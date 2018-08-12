Ресторатор из Екатеринбурга был избит в Тайланде во время ссоры с девушкой

Ресторатор Евгений Кексин выложил видео в соцсети, на котором видно, что у него разбито лицо.

Позднее екатеринбуржец рассказал, что, находясь на отдыхе в Тайланде, на улице поругался со своей спутницей. Во время ссоры к паре подошла толпа из 12 человек и избила молодого человека. У ресторатора сломан нос и выбит зуб.

Мы ругались и пихались. И все. Я дам не бью никогда. Просто европейцы очень участливы. Хотят всем помочь. Пытался объяснить им, что это личное. Ну и все решили меня избить,рассказал Евгений Кексин.