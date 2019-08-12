На Урале тяжелоатлет умер после соревнований

Как сообщает издание Про Волчанск.ru, мужчина участвовал в силовых состязаниях во время празднования Дня физкультурника. Он состязался в конкурсе по переворачиванию тяжелой автомобильной покрышки. После этого ему стало плохо, у спортсмена посинело лицо.