На Урале тяжелоатлет умер после соревнований

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В Североуральске 39-летний спортсмен Дмитрий Саночкин умер в реанимации после участия в соревнованиях.
Как сообщает издание Про Волчанск.ru, мужчина участвовал в силовых состязаниях во время празднования Дня физкультурника. Он состязался в конкурсе по переворачиванию тяжелой автомобильной покрышки. После этого ему стало плохо, у спортсмена посинело лицо.
Саночкин был госпитализирован, однако спасти медикам его не удалось.
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