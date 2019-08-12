В Екатеринбурге ребенок получил перелом ноги после столкновения с велосипедистом
Сегодня, 11:28ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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11 августа в Екатеринбурге велосипедист сбил пятилетнего мальчика, ребенок получил перелом ноги, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказали изданию родители потерпевшего, ребенок ехал на самокате. Когда родители отвлеклись, произошло столкновение ребенка с велосипедистом. Со слов свердловчан, мужчина на велосипеде ехал достаточно быстро и не успел принять мер, чтобы избежать наезда.
Отец мальчика вступил с мужчиной в конфликт, после этого велосипедист оставил родителям свой номер телефона. Однако узнав о диагнозе малыша, отказался чем-либо помочь.
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