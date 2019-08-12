В Екатеринбурге ребенок получил перелом ноги после столкновения с велосипедистом

Как рассказали изданию родители потерпевшего, ребенок ехал на самокате. Когда родители отвлеклись, произошло столкновение ребенка с велосипедистом. Со слов свердловчан, мужчина на велосипеде ехал достаточно быстро и не успел принять мер, чтобы избежать наезда.