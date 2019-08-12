В Нижнем Тагиле пенсионер-велосипедист пострадал под колёсами иномарки
Сегодня, 17:52ПроисшествияФото: vsenovostint.ru
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Инцидент произошёл около 15:00 12 августа в посёлке Горбуново, сообщает ИА «Все новости». Пострадавшего пенсионера госпитализировали в ЦГБ № 2, на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно предварительной информации, за рулём Chevrolet Aveo находилась 50-летняя женщина, она двигалась в сторону посёлка Черноисточинск по улице Горбуновская. Возле дома №2 машина совершила наезд на пожилого велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пенсионер получил перелом шейки бедра и ушибленную рану головы.
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Несколькими днями ранее в Нижнем Тагиле произошла аналогичная авария: женщина-водитель не предоставила преимущества мужчину на велосипеде, в результате чего его госпитализировали с множественными ушибами.
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