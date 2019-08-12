В Нижнем Тагиле пенсионер-велосипедист пострадал под колёсами иномарки

Согласно предварительной информации, за рулём Chevrolet Aveo находилась 50-летняя женщина, она двигалась в сторону посёлка Черноисточинск по улице Горбуновская. Возле дома №2 машина совершила наезд на пожилого велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пенсионер получил перелом шейки бедра и ушибленную рану головы.