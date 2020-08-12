Госпитализированный из зала суда актер Михаил Ефремов пропал из больницы

На данный момент, где находится актер неизвестно.
По словам адвоката Ефемова Эльмана Пашаева, он пытался выяснить в больнице, где находится актер, однако у него попросили письменный запрос. В списке пациентов актер также не значится. Адвокат считает, что его могли увезти в другое медицинское учреждение.
Ранее Эльман Пашаев заявил, что у актера ухудшилось здоровье и обострились проблемы с сердцем. По мнению адвоката, это обусловлено тем, что Ефремов переживает из-за случившегося.
Напомним, Ефремов попал в ДТП в центре Москвы в июне 2020 года. В состоянии опьянения актер выехал на встречную полосу и допустил столкновение с другим автомобилем. Водитель второго авто Сергей Захаров скончался в больнице. В отношении актера возбуждено уголовное дело. Он находится под домашним арестом до января 2020 года.