Основателя театра балета «Щелкунчик» в Екатеринбурге госпитализировали с COVID-19

По словам соседа балетмейстера по палате, Коган плохо передвигается после инсульта и ему требуется уход.
Медицинские работники не ухаживают за ним, говорят, что это отделение не для инвалидов, и тут не предусмотрен уход. Мы своими силами с мужчинами помогаем ему, как можем, отметил пациент.
В «Щелкунчике» информацию подтвердили и рассказали, что у балетмейстера поднялась температура и его госпитализировали.
Напомним, ранее с пневмонией был госпитализирован уральский писатель Владислав Крапивин. У него коронавирус не был подтвержден.