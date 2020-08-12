В Екатеринбурге «Адидас» заплатит 50 тысяч рублей за обувь без документов

В Екатеринбурге «Адидас» заплатит 50 тысяч рублей за обувь без документов

Сегодня, 17:39ПроисшествияФото: 1MiMediainvest.ru
В ДЦ «Адидас» Роспотребнадзор обнаружил товары без документов, подтверждающих безопасность для здоровья. Продукция была арестована, а также ДЦ назначен штраф, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

В ходе плановой проверки сотрудники Южного Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявили девять пар обуви с нарушением маркировки изделий.

Также специалистами была выявлена одежда для детей и подростков, на которую у дисконт-центра не нашлось документации, подтверждающей безопасность для здоровья, в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 007/2011 («О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков») и 017/2011 («О безопасности продукции легкой промышленности»).

Представители дисконт-центра пытались обжаловать решение в суде, но суд оставил решение Роспотребнадзора без удовлетворения. На юридическое лицо наложен штраф 50 тысяч рублей, продукция конфискована.

Дисконт-центр «Адидас» считается предприятием крупного бизнеса, продукция центра охватывает большое количество людей.

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Екатеринбург
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