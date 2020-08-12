В Екатеринбурге вечеринка на Шарташе завершилась приездом скорой

В Екатеринбурге вечеринка на Шарташе завершилась приездом скорой

Сегодня, 08:18ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге 7 августа на Шарташе прошла шумная вечеринка. Однако она была сорвана из-за того, что одной из посетительниц стало плохо. На место приехала скорая помощь, сообщает E1.

Как рассказала порталу сама девушка, она упала в обморок.

Перед мероприятием я несколько суток не ела почти никакую еду. Днем на улице было жарко, и у меня начала болеть голова, но это меня не остановило перед распитием алкоголя, рассказала девушка.

Состояние алкогольного опьянения наступило быстро и в результате девушка упала в обморок.

Она отметила, что это был голодный обморок. Организаторы вечеринки незамедлительно вызвали для нее скорую помощь.

Напомним, ранее под окнами свердловского правительства прошла вечеринка, на которой собрались около 200 человек.

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