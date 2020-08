Глава Невьянского городского округа Александр Берчук подписал постановление о введении в Таватуе режима ЧС после возобновления газоснабжения, пишет Е1.

Местный житель Валерий Белоус снял замок с задвижки. После этого газовый вентиль смогли открыть. Подачу газа возобновили в детские лагеря, жилые дома будут подключать постепенно до 19 августа. В поселке ввели режим ЧС. Напомним, что Белоус перекрыл вентиль, заявив, что газопровод небезопасен. Из-за отсутствия газа детей, отдыхающих в лагере «Таватуй», отправили по домам. На мужчину, повесившего замок на газопровод, завели уголовное дело. Без газа остались 1,5 тысячи человек.

