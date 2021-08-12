30 криминальных авторитетов задержано на «стрелке» в Екатеринбурге

30 криминальных авторитетов задержано на «стрелке» в Екатеринбурге
30 криминальных авторитетов задержано на «стрелке» в Екатеринбурге
Сегодня, 12:19ПроисшествияФото: Е1.ru
В ходе спецоперации, прошедшей накануне в центре Екатеринбурга, были задержаны 30 человек. У них изъяты оружие, патроны и наркотики.

Спецоперация при участии сотрудников полиции и Росгвардии проходила на улице Юмашева в Екатеринбурге в среду 11 августа. По данным Валерия Горелых, задержаны и доставлены в отдел полиции были 30 участников криминальной «сходки».

Следователи изъяли с места инцидента пакетик с веществом зеленого цвета, 7 пистолетов, 8 дополнительных обойм и 4 коробки патронов. При этом один экземпляр оружия, как отметили в пресс-службе областного главка МВД, был приведен в боевое состояние.

В отношении задержанных криминальных авторитетов составлены протоколы по различным статьям КоАП. Большая часть из них будет привлечена к ответственности за мелкое хулиганство. На одного из мужчин-иностранцев составлен протокол за нарушение правил пребывания на территории России. Еще одному участнику разборок придется ответить за потребление наркотиков.

Пятеро из участников «стрелки» уже были судимы за кражи, грабежи, нападения и даже убийство.

Конфискованные предметы направлены на экспертизу, а материалы, составленные в отношении участников «стрелки», в скором времени рассмотрит суд.

Напомним, участников уличной разборки задержали силовики в Екатеринбурге днем 11 августа в ходе спецоперации. По предварительным данным, причиной конфликта стала постройка здания бизнес-класса «Бажов House». На разборки две группы мужчин пришли с оружием и боеприпасами.

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Екатеринбург
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