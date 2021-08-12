5 лет грозит жительнице Тавды за убийство новорождённой дочери

Женщина, понимая, что ребёнок жив, сунула её в пакет для мусора и оставила в канаве около дороги. Вскоре ребёнок скончался от удушья, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Как оказалось, обвиняемая не говорила никому о своей беременности, на учёте в женской консультации не состояла. Убийство дочери она мотивировала сложным финансовым положением. Свою вину в совершении преступления женщина признала.
Уголовное дело направлено в районный суд Тавды. Обвиняемой грозит лишение свободы сроком до 5 лет.
Напомним, в марте 2021 года в Санкт-Петербурге на чердаке жилого дома был найден мёртвый новорождённый ребёнок, лежащий в пакете. В результате судмедэкспертизы выяснилось, что ребёнок скончался из-за родовой травмы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.