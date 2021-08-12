Два водителя получили травмы в ДТП на Вторчермете в Екатеринбурге

Два автомобиля «ВАЗ-2114» и Nissan Primera столкнулись в Екатеринбурге на улице Титова. В ДТП двое пострадавших, у одного разбита голова, у второго повреждена нога.

«ВАЗ-2114» всмятку и двое пострадавших в результате ДТП на Вторчермете в Екатеринбурге, сообщает Е1. 29-летний водитель Nissan Primera не уступил дорогу встречному автомобилю советской марки, когда поворачивал налево. В результате столкновения пострадали оба водителя. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и спасатели. На место происшествия прибыл также автомобиль «скорой» помощи. ДТП на улице Титова в Екатеринбурге Фото: ГИБДД по Екатеринбургу После столкновения у автомобилей «ВАЗ-2114» и Nissan Primera имеются механические повреждения. У «четырнадцатой» разворотило весь перед, также деформирован перед иномарки, треснуло лобовое стекло. Водители от столкновения травмировались, у одного рваная рана на ноге, у второго разбита голова. Оба доставлены в больницу. Напомним, на перекрёстке улиц Репина — Посадская в Екатеринбурге автомобили Suzuki, Mitsubishi и Toyota попали в массовое ДТП. Имеются двое пострадавших. Подросток и девушка пострадали в дорожной аварии с тремя автомобилями в Екатеринбурге

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter