Двое екатеринбургских сотрудников полиции подозреваются в распространении «закладок»

Двое екатеринбургских сотрудников полиции подозреваются в распространении «закладок»
Двое екатеринбургских сотрудников полиции подозреваются в распространении «закладок»
Сегодня, 13:05ПроисшествияФото: 1МI
Двое 25-летних полицейских из Екатеринбурга были задержаны в Полевском около СНТ «Красная гора», где был спрятан муляж, который имитировал наркотик весом 200 граммов. Один из задержанных является участковым, а другой работает следователем в отделении полиции № 2.

С весны 2021 года задержанные распространяли закладки по Свердловской области. Наркотики приобретались посредством дарк-нета, пишет «КП-Екатеринбург».

Как правило, подозреваемые покупали свёртки не более 100-200 граммов и разделяли их на несколько закладок.

СКР возбудил дело по покушению на реализацию наркотических веществ в крупном размере. На следующий день после задержания закладчик, работавший следователем, написал заявление об уходе по собственному желанию.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле был задержан 23-летний житель Екатеринбурга, который оказался закладчиком. При обыске у него дома нашли 130 свёртков с наркотиками. Против задержанного было возбуждено уголовное дело.

Сюжеты:
Екатеринбург
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