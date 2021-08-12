Двое екатеринбургских сотрудников полиции подозреваются в распространении «закладок»

С весны 2021 года задержанные распространяли закладки по Свердловской области. Наркотики приобретались посредством дарк-нета, пишет «КП-Екатеринбург».
Как правило, подозреваемые покупали свёртки не более 100-200 граммов и разделяли их на несколько закладок.
СКР возбудил дело по покушению на реализацию наркотических веществ в крупном размере. На следующий день после задержания закладчик, работавший следователем, написал заявление об уходе по собственному желанию.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле был задержан 23-летний житель Екатеринбурга, который оказался закладчиком. При обыске у него дома нашли 130 свёртков с наркотиками. Против задержанного было возбуждено уголовное дело.