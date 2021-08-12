КамАЗ врезался в фуру на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

КамАЗ врезался в фуру на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле
КамАЗ врезался в фуру на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:47ПроисшествияФото: 1МI
Сегодня днём, 12 августа, в районе 14.30 на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошло ДТП. Водитель КамАЗа влетел в фуру.

Водитель грузовика на скорости въехал в «Volvo». От удара иномарка получила значительные повреждение.

В аварии никто из водителей не пострадал, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД АН «Между строк».

Известно, что в Вольво находились пластиковые окна, которые оказались повреждены. Водитель оценил ущерб — более 100 тысяч рублей.

Напомним, два автомобиля «ВАЗ-2114» и Nissan Primera столкнулись в Екатеринбурге на улице Титова. В ДТП двое пострадавших, у одного разбита голова, у второго повреждена нога.

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Нижний Тагил
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