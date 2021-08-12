КамАЗ врезался в фуру на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

Водитель грузовика на скорости въехал в «Volvo». От удара иномарка получила значительные повреждение.
В аварии никто из водителей не пострадал, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД АН «Между строк».
Известно, что в Вольво находились пластиковые окна, которые оказались повреждены. Водитель оценил ущерб — более 100 тысяч рублей.
Напомним, два автомобиля «ВАЗ-2114» и Nissan Primera столкнулись в Екатеринбурге на улице Титова. В ДТП двое пострадавших, у одного разбита голова, у второго повреждена нога.