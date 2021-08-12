КамАЗ врезался в фуру на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

Сегодня днём, 12 августа, в районе 14.30 на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошло ДТП. Водитель КамАЗа влетел в фуру.

Водитель грузовика на скорости въехал в «Volvo». От удара иномарка получила значительные повреждение. В аварии никто из водителей не пострадал, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД АН «Между строк». Известно, что в Вольво находились пластиковые окна, которые оказались повреждены. Водитель оценил ущерб — более 100 тысяч рублей. Напомним, два автомобиля «ВАЗ-2114» и Nissan Primera столкнулись в Екатеринбурге на улице Титова. В ДТП двое пострадавших, у одного разбита голова, у второго повреждена нога. Два водителя получили травмы в ДТП на Вторчермете в Екатеринбурге

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