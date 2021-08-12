Мэрия Полевского заплатит 800 тысяч рублей за смерть женщины во время урагана

Мэрия Полевского заплатит 800 тысяч рублей за смерть женщины во время урагана
Мэрия Полевского заплатит 800 тысяч рублей за смерть женщины во время урагана
Сегодня, 21:21ПроисшествияФото: 1МI
Администрация Полевского заплатит 800 тысяч рублей за смерть пенсионерки во время урагана. Инцидент произошел 25 мая 2020 года.

Во время непогоды ветка тополя упала на женщину, её госпитализировали с тяжелыми травмами, однако на следующий день она скончалась.

В суд на чиновников подала дочь погибшей. Первый суд отказал женщине в иске, заявив, что виновником ЧП был сильный ветер, но прокуратура оспорила данное решение.

Областной суд встал на сторону дочери погибшей и распорядился выплатить ей компенсацию морального ущерба, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, родные погибшей в результате урагана пенсионерки в Полевском рассказали, что они не могут получить компенсацию.

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