Мэрия Полевского заплатит 800 тысяч рублей за смерть женщины во время урагана

Во время непогоды ветка тополя упала на женщину, её госпитализировали с тяжелыми травмами, однако на следующий день она скончалась.
В суд на чиновников подала дочь погибшей. Первый суд отказал женщине в иске, заявив, что виновником ЧП был сильный ветер, но прокуратура оспорила данное решение.
Областной суд встал на сторону дочери погибшей и распорядился выплатить ей компенсацию морального ущерба, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, родные погибшей в результате урагана пенсионерки в Полевском рассказали, что они не могут получить компенсацию.