Находящийся в федеральном розыске мужчина задержан в Невьянске

Находящийся в федеральном розыске мужчина задержан в Невьянске
Находящийся в федеральном розыске мужчина задержан в Невьянске
Сегодня, 16:11ПроисшествияФото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области
46-летнего мужчину, который с 2018 года числился в розыске, обнаружили на одной из улиц Невьянска сотрудники Росгвардии при патрулировании территории.

Перед началом смены невьянские росгвардейцы прошли инструктаж, где была доведена информация и приметы правонарушителей, которые на протяжении долгого времени скрываются от правоохранительных органов и суда. А спустя несколько часов заметили подозрительного мужчину на улице Красноармейская в Невьянске. Оказалось, что он более 2 лет находился в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи.

Его доставили в отел полиции и сообщили инициатору розыска — областному ГУФСИН, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

Напомним, 27-летний житель Верхнего Тагила, угнавший автомобиль у своего спящего знакомого, с которым они вместе распивали алкоголь, задержан в Верхнем Тагиле. Он был найден и доставлен в полицию сотрудниками Росгвардии.

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