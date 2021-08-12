Находящийся в федеральном розыске мужчина задержан в Невьянске

46-летнего мужчину, который с 2018 года числился в розыске, обнаружили на одной из улиц Невьянска сотрудники Росгвардии при патрулировании территории.

Перед началом смены невьянские росгвардейцы прошли инструктаж, где была доведена информация и приметы правонарушителей, которые на протяжении долгого времени скрываются от правоохранительных органов и суда. А спустя несколько часов заметили подозрительного мужчину на улице Красноармейская в Невьянске. Оказалось, что он более 2 лет находился в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи. Его доставили в отел полиции и сообщили инициатору розыска — областному ГУФСИН, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области. Напомним, 27-летний житель Верхнего Тагила, угнавший автомобиль у своего спящего знакомого, с которым они вместе распивали алкоголь, задержан в Верхнем Тагиле. Он был найден и доставлен в полицию сотрудниками Росгвардии. Угнавший машину пьяный лихач был пойман в Верхнем Тагиле

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