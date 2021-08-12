Нарколаборатория взорвалась в квартире на ВИЗе в Екатеринбурге

При взрыве в доме № 51 на улице Крауля в Екатеринбурге утром в четверг 12 августа никто не пострадал. Ударной волной выбило окно в квартире, где после случившегося была обнаружена нарколаборатория.
Там были обнаружены марихуана и мефедрон, сообщил источник Е1.
На место пожара выезжали сотрудники МЧС. По данным пресс-службы ведомства, в результате пожара никто не пострадал.
Мужчина, который снимал квартиру, в данный момент задержан, он дает показания в отделе полиции.
Напомним, 28 марта 2021 года в результате взрыва в квартире ожоги 45% тела получил житель Екатеринбурга. В полиции рассказали, что причиной стал взрыв паров бензина в 5-литровой канистре.