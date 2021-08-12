Названа причина «стрелки» криминальных авторитетов в Екатеринбурге

В криминальных кругах на встрече, которую предотвратили полицейские 11 августа текущего года, должна была решаться судьба бизнесмена Валерия Яковлева, сообщает Е1.
Причиной, по которой этому бизнесмену хотели предъявить претензии участники встречи, источник называет его конфликт с бизнесменом Русланом Соколовым. Конфликт возник из-за элитной недвижимости в Екатеринбурге.
Напомним, 30 человек было задержано 11 августа 2021 года в ходе операции в центре Екатеринбурга. С места инцидента были изъяты: пакетик с веществом зеленого цвета, 7 пистолетов, 8 дополнительных обойм и 4 коробки патронов.