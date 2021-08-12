Названа причина «стрелки» криминальных авторитетов в Екатеринбурге

Напомним, 30 человек было задержано 11 августа 2021 года в ходе операции в центре Екатеринбурга. С места инцидента были изъяты: пакетик с веществом зеленого цвета, 7 пистолетов, 8 дополнительных обойм и 4 коробки патронов.