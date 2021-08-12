Подросток и девушка пострадали в дорожной аварии с тремя автомобилями в Екатеринбурге

Напомним, ночью 9 августа 2021 года в Екатеринбурге во время массового ДТП с участием автомобилей Audi, BMW и Volkswagen пострадал водитель Audi. С черепно-мозговой травмой и колото-резаными ранениями он был доставлен в больницу на скорой.