Подросток и девушка пострадали в дорожной аварии с тремя автомобилями в Екатеринбурге

Подросток и девушка пострадали в дорожной аварии с тремя автомобилями в Екатеринбурге
Подросток и девушка пострадали в дорожной аварии с тремя автомобилями в Екатеринбурге
Сегодня, 08:46ПроисшествияФото: 1МI
Массовое ДТП, в которое попали автомобили Suzuki, Mitsubishi и Toyota, произошло в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Репина — Посадская.

49-летний мужчина, управлявший Suzuki Vitara, ехал со своими дочерьми 14 и 19 лет с улицы Репина по направлению к Крауля. В какой-то момент произошло столкновение с микроавтобусом. Водители стали ругаться, пишет «КП-Екатеринбург».

В итоге хозяин Suzuki поехал на «красный» сигнал светофора. В этот момент в него врезалась Toyota Rav4. Автомобиль Suzuki опрокинулся, а Toyota влетела в столб, задев при этом Mitsubishi.

В результате аварии пострадали пассажиры Suzuki. Они получили сотрясение мозга, а также закрытые черепно-мозговые травмы. Кроме того, у 19-летней девушки сломана скула.

По словам отца пострадавших, он почувствовал недомогание, и поэтому поехал на запрещающий сигнал.

Пострадавших госпитализировали в больницу № 23.

Результат экспертизы на выявление алкогольного состояния водителя Suzuki показал, что во время аварии он был трезвым. Сотрудники полиции также будут проводить исследования на выявление наркотического или другого опьянения.

Напомним, ночью 9 августа 2021 года в Екатеринбурге во время массового ДТП с участием автомобилей Audi, BMW и Volkswagen пострадал водитель Audi. С черепно-мозговой травмой и колото-резаными ранениями он был доставлен в больницу на скорой.

Сюжеты:
Екатеринбург
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