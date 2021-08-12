Укравший барсетку с банковской картой мужчина разыскивается в Нижнем Тагиле

В одном из павильонов на улице Победы 8 августа 54-летний тагильчанин расплатился на кассе банковской картой и убрал ее в барсетку. Он поставил ее на холодильник, сложил покупки и ушел, забыв забрать. Вернувшись, пострадавший не обнаружил свое имущество, а на его телефон пришло сообщение, что его картой рассчитались в расположенном неподалеку магазине и потратили около 500 рублей, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».