Укравший барсетку с банковской картой мужчина разыскивается в Нижнем Тагиле

В одном из павильонов на улице Победы 8 августа 54-летний тагильчанин расплатился на кассе банковской картой и убрал ее в барсетку. Он поставил ее на холодильник, сложил покупки и ушел, забыв забрать. Вернувшись, пострадавший не обнаружил свое имущество, а на его телефон пришло сообщение, что его картой рассчитались в расположенном неподалеку магазине и потратили около 500 рублей, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Тагильчанин заблокировал карту и обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи с камер, подозреваемым попал в поле зрения.
Всех, кто узнал этого мужчину, просят позвонить в дежурную часть по телефону (3435) 47-71-02.
Напомним, в Нижнем Тагиле разыскиваются мужчины, которых подозревают в угоне автомобиля. ВАЗ-2106 был похищен в конце июля в микрорайоне Кирпичный.