Змея в машине «Яндекс.Такси» напугала жительницу Екатеринбурга

По дороге водитель машины «Яндекс.Такси» сообщил пассажирке, что у нее за спиной что-то происходит. Когда женщина повернула голову, то увидела змею, которая ползет в салон, пишет Ура.ру.
После остановки, по словам жительницы Екатеринбурга, из багажника, откуда появилась оранжевая змея, вылез молодой человек. Он оказался другом водителя. Мужчины заявили, что они блогеры и снимают на видео реакцию людей на внезапное появление пресмыкающегося.
В сервисе «Яндекс.Такси» извинились перед пассажиркой и пообещали, что запретят данному водителю выход на линию.
Напомним, водитель «Яндекс.Такси» отказался везти молодую женщину с грудным ребенком в Екатеринбурге. Он объяснил это тем, что девушка выбрала не тот тариф, по которому осуществляется перевозка детей.