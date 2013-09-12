Дмитрию Лошагину грозит до 15 лет лишения свободы за убийство

Напомним, тагильская модель пропала в конце августа. Тогда же было найдено неопознанное тело молодой девушки под Перовуральском. Семья пропавшей не смогла визуально определить, принадлежит ли тело Юле, в то время как, экспертиза, проведенная специалистами, установила, что это действительно она.

38-летний фотограф отныне официально обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Так, наказание за совершенное деяние предусмотрено на срок до 15 лет.

По версии следствия, в ночь с 22 на 23 августа 2013 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении, расположенном на 17 этаже дома по улице Белинского в Екатеринбурге, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений со своей супругой, причинил ей телесные повреждения, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Через некоторое время, вернувшись на место, где он оставил тело погибшей, злоумышленник, с целью сокрыть следы совершенного преступления и затруднить опознание женщины, облил ее голову легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, после чего скрылся.

Обвиняемый вины не признает, от дачи показаний в свое время отказался. Самих обстоятельств происшествия каких-либо пояснений органам следствия он не представил, свою версию произошедшего так и не пояснил. Таким образом, содействия органам следствия в установлении истины по делу обвиняемый не оказал.

Тем не менее, расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники СК и уголовного розыска продолжают комплекс мероприятий, чтобы подкрепить доказательственную базу по трагическому делу.