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Еще один ВАЗ едва не покинул своего хозяина. Комментируют в ГИБДД Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Еще один ВАЗ едва не покинул своего хозяина. Комментируют в ГИБДД Нижнего Тагила

12 сентября 2013, 12:16Происшествия
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