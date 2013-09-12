Еще один ВАЗ едва не покинул своего хозяина. Комментируют в ГИБДД Нижнего Тагила

Прибыв на место, на перекрестке улиц Газетная и Островского обнаружили, что автомобиль ВАЗ-2107 белого цвета, у которого был вырван замок зажигания, выломан капот, выбита большая часть стёкол. Так, 20-летний парень был задержан на месте происшествия.

После этого случая в отделение полиции №18 обратился тагильчанин, проживающий по улице Октябрьской революции с заявлением о том, что этой ночью у него от дома пропал автомобиль ВАЗ-2107… Таким образом, обстоятельства удачно сошлись.

Напомним, не так давно на Вагонке от подъезда одного из домов злоумышленники пытались угнать автомобиль ВАЗ-2103, а накануне у того же места «открыли» ВАЗ-2114 и Оду.

На территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа по итогам 8 месяцев 2013 года более чем на треть выросло количество краж и угонов автомобилей. В рейтинге самых угоняемых автомобилей лидируют ВАЗовские модели старше 10 лет, которые являются наиболее не защищенными от угонов. 86% от общего числа составляют кражи и угоны с неохраняемых парковок во дворах, большинство из которых совершено в ночное время.

Сегодня ГИБДД, как и другие подразделения полиции, делает все возможное для того, чтобы уберечь автомобили граждан от преступных посягательств. Введена в работу и действует новая система учета розыска транспорта, разработана и выполняется адресная программа проверок стоянок и ремонтных мастерских, проводятся специальные мероприятия «Розыск» и «Автомобиль». Но несмотря на все усилия, в 2013 году раскрыто лишь 30% данных преступлений говорят в отделении пропаганды ГИБДД.

Владельцам автомобилей необходимо соблюдать меры предосторожности, которые позволяют уберечь автомобиль от угона.

Приобретая автомобиль, каждый автовладелец должен незамедлительно оборудовать его защитной сигнализацией и противоугонными устройствами. В местах массового скопления транспорта не стоит оставлять автомобиль без присмотра. Разумнее ставить автомобиль на специальные охраняемые стоянки. При этом не оставляйте в салоне документы и ценные вещи, которые могут спровоцировать преступников на взлом автомобиля.